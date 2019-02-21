Российский государственный «ВТБ» банк потерял более $263 млн от банкротства украинской «дочки»

Государственный российский банк «ВТБ» из-за банкротства его украинской «дочки» потерял 17,3 миллиарда рублей (263,48 миллиона долларов) убытков.

Соответствующую информацию банк отметил в своей финансовой отчетности за 2018 год, которую составляет для иностранных инвесторов.

Там отмечают, что общая стоимость его активов в Украине составляла 13,1 миллиарда рублей (199 миллионов долларов), а обязательств – почти 15 миллиардов рублей (228 миллионов долларов).

В целом группа «ВТБ» в 2018 году получила 178,8 миллиарда рублей (2,72 миллиарда долларов) чистой прибыли, то есть прибыль российской банковской группы выросла на 48,9% за год.

Справка Finance.ua:

27 ноября 2018 года Национальный банк Украины признал «ВТБ банк» в Украине неплатежеспособным.