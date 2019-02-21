Британия заплатит ЕС миллиарды евро даже в случае выхода без соглашения - СМИ

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Правительство Великобритании планирует выплатить миллиарды евро Европейскому союзу даже в случае выхода из блока без соглашения.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на правительственные источники.
По данным издания, в понедельник министры подписали такое решение на заседании комитета по обеспечению готовности к Brexit.
Правительство готово выплатить большую часть обязательств перед ЕС, которые оцениваются примерно в 39 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 42 миллиарда евро).
Согласно плану, британское правительство в последние дни переговоров по Brexit представит исполнительный приказ или нормативный акт о создании правовых основ для будущих платежей в Брюссель.
Этот шаг противоречит ожиданиям ведущих сторонников “жесткого” Brexit о том, что выход без соглашения спасет страну от огромных выплат.
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