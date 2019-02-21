Британия заплатит ЕС миллиарды евро даже в случае выхода без соглашения - СМИ

Правительство Великобритании планирует выплатить миллиарды евро Европейскому союзу даже в случае выхода из блока без соглашения.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, в понедельник министры подписали такое решение на заседании комитета по обеспечению готовности к Brexit.

Правительство готово выплатить большую часть обязательств перед ЕС, которые оцениваются примерно в 39 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 42 миллиарда евро).

Согласно плану, британское правительство в последние дни переговоров по Brexit представит исполнительный приказ или нормативный акт о создании правовых основ для будущих платежей в Брюссель.

Этот шаг противоречит ожиданиям ведущих сторонников “жесткого” Brexit о том, что выход без соглашения спасет страну от огромных выплат.