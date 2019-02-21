В Киеве мошенники обобрали предпринимателей на 13 миллионов гривен

В столице правоохранители ликвидировали межрегиональную преступную группу, члены которой присвоили товары предпринимателей на 13 млн грн.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции.

“Правоохранители установили, что в состав преступной организации, созданной гражданином РФ совместно с гражданами Украины, входило более 15 человек. Между ними было четкое распределение ролей, в частности, в преступной группе были соорганизаторы, координаторы, диспетчеры, а также водители”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленники регистрировались на сайтах автоперевозчиков и подыскивали груз для перевозки. При этом они использовали нерастаможенные грузовые автомобили с поддельными номерными знаками. Членам группы заранее подделывали водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств.

“Злоумышленники выдавали себя за добросовестных автоперевозчиков и предоставляли предпринимателям поддельные документы. Загрузившись товаром, автомобили исчезали, не доставив груз до места назначения. Реализацией похищенного имущества занимались другие члены преступной группы. Фигуранты присваивали бытовую технику, детские товары, автозапчасти, ткани, средства защиты растений”, – проинформировали в Нацполиции.

Установлено, что группа действовала в течение года в разных регионах. Злоумышленники присвоили имущество предпринимателей на сумму более 13 миллионов гривен.

В ходе одновременного проведения более 40 обысков полицейские изъяли транспортные средства, которые использовались для мошеннического завладения грузами, а также вещи потерпевших.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст.255 (создание преступной организации), ч. 4 ст.185 (кража), ч. 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Семерым членам группы объявлено о подозрении. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК. Проводятся следственные действия для документирования преступных действий этих лиц и проверки их на причастность к аналогичным преступлениям.