По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (24,656 млн и 31,146 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (41 и 24). Максимальный курс продажи доллара 27,96 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,96-26,97 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 65 активных заявок по доллару на сумму более 55,802 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:27,0000 – 1 00026,9700 – 10 00026,9600 – 28 00026,9500 – 10 00026,9500 – 35 00026,9500 – 30 00026,9400 – 133 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9300 – 1 300

26,9400 – 3 700

26,9500 – 20 000

26,9500 – 28 000

26,9600 – 30 000

26,9600 – 20 000

26,9600 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0003 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9293 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.