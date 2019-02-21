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Межбанк: доллар приподняла щедрая компенсация НДС Казначейством

Межбанк: доллар приподняла щедрая компенсация НДС Казначейством

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,90/26,93 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.03 повысились к 26,97/27,00 UAH/USD. На моменте ситуативное преобладание спроса, поднявшее цену СКВ.

Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о заметном расширении рынка гривневой ликвидности. Там обозначились признаки «щедрости» нашего Казначейства, компенсировавшего НДС.

Во всяком случае, на это указывало заметное увеличение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 311,1 млн. грн. к отметке 59 389,3 млн. грн.

К 10.33 Киева рост курса безналичного «американца» немного потерял темп – в указанное время доллар приподнялся лишь до 26,98/27,00 UAH/USD.
На моменте относительное ситуативное равновесие спроса и предложения.

Вскоре, к 10.40 Киева, подтверждая наши предположения об ограниченности курсовой динамики безналичной пары доллар-гривня, несмотря на значительное расширение гривневой ликвидности, безналичный «американец» на указанное время понизился к 26,970/26,995 UAH/USD, одновременно сузив спред.

Около 11.00 котировки «зеленого» безнала откатились на цифру 26,96/26,98 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.

Полагаю, «аукнулся» нацбанковский проект в понедельник. НБУ для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 46 банкам на сумму 9 914 млн. грн.

Разумеется, эти бумаги «короткие», но и их размещения оказалось достаточно, чтобы «сбить темп» «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.

На 11.18 котировки безналичного доллара не покинули уровень 26,96/26,98 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,90 / 26,93
евро – 30,53 / 30,56
российский рубль – 0,411 / 0,412

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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