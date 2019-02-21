Введена обновленная форма налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за 2018 год

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В Украине введена обновленная налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий за 2018 год.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
ГФС Украины проинформировала плательщиков, что в связи с вступлением 14.12.2018 в силу приказа Министерства финансов Украины от 19.10.2018 № 842 “Об утверждении Изменений к форме налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий”, зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины 15 ноября 2018 за № 1303/32755 (далее – приказ № 842), разработана и внедрена обновленная налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий (идентификатор формы J0100117 для юридических лиц) (далее – декларация по новой форме).
Учитывая, что издание приказа № 842 обусловлено изменениями с 01.01.2018 в налогообложении налогом на прибыль предприятий, влияющих на показатели бюджета, письмом ГФС от 04.01.2019 № 357/7 / 99-99-15-02-01-17 рекомендуется плательщикам налога на прибыль предприятий за базовый отчетный (налоговый) период – 2018 подавать налоговую декларацию по новой форме.
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