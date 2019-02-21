Зубко назвал главную цель Украины в следующие пять лет

Главная цель государства на следующие пять лет – это равное развитие регионов, выравнивание возможности регионов по качеству жизни, конкурентоспособности.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Наша же задача – уравнять возможности регионов как по качеству жизни, так и конкурентоспособностью регионов, что позволит привлекать инвестиции, развивать собственную налоговую базу и поступления», – подчеркнул он

Как отметил Зубко, что сегодня в Украине города-миллионники, в отличие от районных центров и сел, имеют большие возможности – налоги, качественное образование, медицина, административные услуги и тому подобное.

По его словам, речь идет о двух ключевых направлениях по развитию регионов.

«Это развитие человеческого потенциала, основанное на качестве жизни, качестве услуг и окружающей среды. И второе – индекс конкурентоспособности регионов, а это качество инфраструктуры, подготовки кадров и инвестиционного климата. Для достижения этих целей мы разработали необходимую законодательную базу, стандарты и инструменты, которые уже начали внедряться в регионах благодаря реформе децентрализации», – сказал Зубко.

Он уточнил, что за 4 года децентрализации выросли собственные доходы местных бюджетов – до 291 млрд грн, увеличились поступления на содержание дорог местного значения – 14,7 млрд грн, помощь регионам на воплощение инфраструктурных проектов из Государственного фонда регионального развития – 7,7 млрд грн, субвенция объединенным территориальным общинам – 2,1 млрд грн, по инициативе Президента Украины в регионы направлены средства на развитие сельской медицины – 5,5 млрд грн.