Минфин заявил о сокращении госдолга

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в январе текущего года сократился на 0,09%, или на $70 млн, по сравнению с декабрем-2018 – до $78,25 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В гривне государственный долг Украины возрос на 0,15%, или 3,29 млрд грн – до 2,172 трлн.

В Минфине уточнили, что прямой государственный долг в январе возрос на 0,33% – до 1,866 трлн грн (в долларах – на 0,08%, до $67,25 млрд), в том числе внешний – на 0,23%, до 1,102 трлн грн (в долларах сократился на 0,02% – до $39,7 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 0,9% – до 305,36 млрд грн (в долларах – на 1,14%, до $11 млрд), в том числе внешний – на 0,89%, до 295,17 млрд грн (в долларах – на 1,13%, до $10,63 млрд).

Министерство также сообщило, что основная сумма госдолга (43,58%) номинирована в долларах США, еще 29,43% – в гривне, 16,73% – в специальных правах заимствования, 9,15% – в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривны, по которому Министерство финансов Украины рассчитывало долг, в январе ослаб до 27,76 грн/$1 с 27,69 грн/$1, или на 0,24%. Соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП Украины за 2018 год снизилось до 62,7% с 71,8%.