За год в экономику Донецкой области инвестировано 25 млрд грн

В январе-декабре 2018 года предприятиями и организациями Донецкой области за счет всех источников финансирования освоено, по предварительным данным, 25651,0 млн грн капитальных инвестиций, что на 54,6% больше, чем в январе-декабре 2017 года.

На Донецкую область приходилось 4,9% общего объема капитальных инвестиций в Украине. По этому показателю регион занял в стране четвертое место после Киева, Днепропетровской и Киевской областей.

Промышленными предприятиями Донецкой области в январе-декабре 2018 года освоено 15940,6 млн грн, или 62,1% всех капитальных инвестиций.

Среди промышленных видов деятельности больше всего инвестиций использовано в металлургическом комплексе региона – 8564,2 млн грн, или 53,7% общего объема капитальных инвестиций в индустрию. В угольную отрасль направлено 3982,2 млн грн, или 25,0% всех инвестиций в промышленность.

Вместе с тем инвестиции в жилищное строительство в январе-декабре 2018 года составили 304,3 млн грн, или лишь 1,2% всех капитальных вложений.

В целом по экономике области основным источником финансирования инвестиционной деятельности оставались собственные средства предприятий и организаций. В январе-декабре 2018 года они составили 21620,9 млн грн, или 84,3% общего объема капитальных инвестиций. За счет средств местных бюджетов освоено 3217,8 млн грн, или 12,5%, капитальные инвестиции за счет средств государственного бюджета составили 515,1 млн грн, или 2,0%. На банковские кредиты и другие заимствования приходилось 150,3 млн грн, или 0,6% всех капитальных инвестиций.