Украина за год нарастила экспорт товаров в ЕС на 15%

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Украинских товаров за 2018 год в мире купили на 9,4% больше, чем в 2017 году – на 47,3 млрд долл. При этом экспорт товаров в страны ЕС за год вырос на 15% – до 20,2 млрд долл.
Об этом сообщает со ссылкой на обнародованные в понедельник данные Минэкономразвития.
“Украинский экспорт товаров и услуг в 2018 году составил 57,1 млрд долл. и вырос на 8,6% или на 4,5 млрд долл. по сравнению с 2017 годом. Украинских товаров за 2018 год в мире купили на 9,4% больше, чем в 2017 году на 47,3 млрд долл.”, – сообщили в МЭРТ.
Объемы экспорта товаров выросли по всем товарным группам, но больше всего:
Экспорт украинских товаров за 2018 год больше всего вырос в следующие страны:
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