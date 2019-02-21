Украина за год нарастила экспорт товаров в ЕС на 15%

Украинских товаров за 2018 год в мире купили на 9,4% больше, чем в 2017 году – на 47,3 млрд долл. При этом экспорт товаров в страны ЕС за год вырос на 15% – до 20,2 млрд долл.

Об этом сообщает со ссылкой на обнародованные в понедельник данные Минэкономразвития.

“Украинский экспорт товаров и услуг в 2018 году составил 57,1 млрд долл. и вырос на 8,6% или на 4,5 млрд долл. по сравнению с 2017 годом. Украинских товаров за 2018 год в мире купили на 9,4% больше, чем в 2017 году на 47,3 млрд долл.”, – сообщили в МЭРТ.

Объемы экспорта товаров выросли по всем товарным группам, но больше всего:

продукции металлургического комплекса – на 1,5 млрд долл. (+14,9%),

продукции АПК и пищевой промышленности – на 855,9 млн долл. (+4,8%),

продукции машиностроения – на 420,8 млн долл. (+8,3%).

Экспорт украинских товаров за 2018 год больше всего вырос в следующие страны:

ЕС +2,6 млрд долл. или +15,0% и достиг 20,2 млрд долл.;

США +283,3 млн долл. или +34,2% и составил 1,1 млрд долл.;

Саудовская Аравия +231,8 млн долл. или +44,8% и достиг 749,1 млн долл.;

Индонезия +218,9 млн долл. или +55,1% и составил 616,2 млн долл.;