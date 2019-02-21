Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 21 0

Украина за год нарастила экспорт товаров в ЕС на 15%

Украина за год нарастила экспорт товаров в ЕС на 15%

Украинских товаров за 2018 год в мире купили на 9,4% больше, чем в 2017 году – на 47,3 млрд долл. При этом экспорт товаров в страны ЕС за год вырос на 15% – до 20,2 млрд долл.

Об этом сообщает со ссылкой на обнародованные в понедельник данные Минэкономразвития.

“Украинский экспорт товаров и услуг в 2018 году составил 57,1 млрд долл. и вырос на 8,6% или на 4,5 млрд долл. по сравнению с 2017 годом. Украинских товаров за 2018 год в мире купили на 9,4% больше, чем в 2017 году на 47,3 млрд долл.”, – сообщили в МЭРТ.

Объемы экспорта товаров выросли по всем товарным группам, но больше всего:

  • продукции металлургического комплекса – на 1,5 млрд долл. (+14,9%),
  • продукции АПК и пищевой промышленности – на 855,9 млн долл. (+4,8%),
  • продукции машиностроения – на 420,8 млн долл. (+8,3%).

Экспорт украинских товаров за 2018 год больше всего вырос в следующие страны:

  • ЕС +2,6 млрд долл. или +15,0% и достиг 20,2 млрд долл.;
  • США +283,3 млн долл. или +34,2% и составил 1,1 млрд долл.;
  • Саудовская Аравия +231,8 млн долл. или +44,8% и достиг 749,1 млн долл.;
  • Индонезия +218,9 млн долл. или +55,1% и составил 616,2 млн долл.;
  • Филиппины +169,5 млн долл. или + 106,0% и достиг 329,3 млн долл.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина