Активы 21 банка-банкрота проданы на 255 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц на прошлой неделе продал активы 21 неплатежеспособного банка на общую сумму 255,36 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, из этой суммы на 139,81 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 47,12 млн грн – от реализации основных средств банков.

Кроме того, 0,28 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 67,84 млн грн – от продажи дебиторской задолженности перед банками, 0,01 млн грн – от реализации активов группы «ценные бумаги/корпоративные права», 0,15 млн грн – от продажи монет и банковских металлов, 0,15 млн грн – от продажи прочих активов (недостачи, бланки, нематериальные активы и др.).

Больше всего Фонд выручил от продажи активов банка «Форум» – 125,07 млн грн, Дельта Банка – 66,01 млн грн и ВТБ Банка – 19,42 млн грн.