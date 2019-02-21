Активы 21 банка-банкрота проданы на 255 млн грн

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Фонд гарантирования вкладов физлиц на прошлой неделе продал активы 21 неплатежеспособного банка на общую сумму 255,36 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Фонда, из этой суммы на 139,81 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 47,12 млн грн – от реализации основных средств банков.
Кроме того, 0,28 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 67,84 млн грн – от продажи дебиторской задолженности перед банками, 0,01 млн грн – от реализации активов группы «ценные бумаги/корпоративные права», 0,15 млн грн – от продажи монет и банковских металлов, 0,15 млн грн – от продажи прочих активов (недостачи, бланки, нематериальные активы и др.).
Больше всего Фонд выручил от продажи активов банка «Форум» – 125,07 млн грн, Дельта Банка – 66,01 млн грн и ВТБ Банка – 19,42 млн грн.
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