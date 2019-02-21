Инвестиционный холдинг Баффета сообщает об ощутимых квартальных убытках

Инвестиционный холдинг Уоррена Баффета сообщает о значительных квартальных убытках.

Об этом сообщает dpa.

Berkshire Hathaway, холдинговая компания Уоррена Баффета, понесла одну из крупнейших потерь в своей истории в последнем квартале прошлого года – 25,4 млрд долларов.

Это стало результатом падения стоимости его инвестиций и затрат на амортизацию, составившие $3,02 миллиарда.

Особую озабоченность у Баффета вызывают финансовые потрясения в Kraft Heinz. Известно, что более четверти акций Kraft Heinz принадлежат Berkshire Hathaway.

Свое участие в слиянии Kraft и Heinz в 2015 году Баффет считает одной из крупнейших и наиболее неудачных инвестиций.

В настоящее время Berkshire Hathaway располагает активами на 112 миллиардов долларов. Традиционно всю свою прибыль она вкладывает в новые инвестиции и не выплачивает дивиденды.

При этом в четвертом квартале 2018 года операционная прибыль дочерних компаний увеличилась на 70% – до $5,7 млрд.