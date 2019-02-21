В Украине подорожали склады – бизнесу не хватает помещений

По результатам 2018 года вакантность складских помещений, по разным оценкам, составила не более 3%, что свидетельствует о значительном дефиците таких помещений.

Об этом сообщила главред онлайн-журнала о недвижимости Property Times Виктория Берещак, ссылаясь на данные участников рынка.

«По итогам 2018 года уровень арендных ставок на складские помещения увеличился в среднем на 20-25% в долларовом исчислении, и 25-30% в гривне», — подметила эксперт.

Согласно данным СBRE Ukraine и Cushman & Wakefield, ежемесячные ставки на лучшие сухие складские помещения в 2018 году в Украине варьировались в диапазоне от $3,6-$5,1/м2. Это еще без учета НДС, эксплуатационных и коммунальных расходов. «То есть фактическая цена аренды с учетом всех вспомогательных платежей на сегодняшний день достигает 7$/м2», — подчеркнула Берещак.

Кроме этого, по мнению участников рынка, общее годовое предложение в сегменте складской недвижимости составило чуть более 28 тыс. м2 при существующей потребности в 50 тыс. м2. По прогнозу экспертов, в 2019 году сохранится достаточно низкая девелоперская активность, что неминуемо повлечет за собой повышение арендных ставок.