За год в Украине наложили арест на 3% найденных АРМА объектов недвижимости

В 2018 году Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), разыскало с целью ареста и конфискации более 7093 объектов недвижимости. В результате обработки информации АРМА, по обращениям правоохранительных органов были наложены аресты на более 220 объектов недвижимости, то есть чуть больше чем 3,1% общего количества обнаруженных объектов.

Об этом во время презентации публичного отчета об итогах деятельности ведомства в 2018 году сказал глава Нацагентства Антон Янчук.

“В результате обработки информации об активах, которые были обнаружены АРМА, по обращениям правоохранительных органов были наложены аресты на более 220 объектов недвижимости общей стоимостью более 500 млн грн. Это не плохой результат для начала, но мы видим разницу между объемом выявленных активов и количеством наложенных арестов”, — сказал Янчук.

По его словам, всего в прошлом году АРМА разыскала и выявила более 7093 объектов недвижимости с целью их ареста и конфискации.

“Логистика функций следующая: правоохранительные органы или суды ставят задачу по розыску активов, АРМА выполняет поисковую функцию, ретранслирует полученную информацию запрашивающим. Далее запрашиватели используют эту информацию. В общем цель — использование этой информации для того, чтобы обратиться в суд и наложить арест на имущество. АРМА в этой части никакой функции не выполняет. Функция АРМА по розыску имущества заканчивается на предоставлении ответа на запрос правоохранительного органа или суда”, — пояснил глава Нацагентства.