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В январе этого года объемы строительства выросли на 6,2%

В январе этого года объемы строительства выросли на 6,2%

По итогам января 2019 года строительные предприятия выполнили работы на 6,5 млрд грн. Индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2018 года составил 106,2%.

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

“В 2019-м строительная отрасль продолжает динамично развиваться. Обычно январь характеризуется скорее спадом, чем подъемом в объемах выполненных работ. Но за первый месяц этого года строительных работ выполнено на 6,5 млрд грн, что на 6,2% больше, чем в январе 2018-го. Хорошее начало! Надеюсь, что в течение всего года отрасль будет демонстрировать такие результаты.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 123,7%, зданий – 94,9% (жилых – 82,2%, нежилых – 110,4%).

В разрезе регионов лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Днепропетровская область (978,7 млн грн), Харьковская область (770,6 млн грн) и г. Киев (1,38 млрд грн).

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 79,3% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты – 10,7% и 10% соответственно.

По материалам Finance.UA
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