Huawei представил свой складной смартфон за $2600

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В ходе торжественной презентации в Барселоне Huawei представил флагманский смартфон, который сможет поддерживать работу в сетях 5G, сообщает РБК. Особенностью модели является то, что она раскладывается. В сложенном состоянии у него два экрана, а в развернутом состоянии пользователь получает один экран диагональю 7,2 дюйма, что больше чем у конкурента – Samsung Fold.
Стоимость нового смартфона составит $2607.
«Это смартфон будущего. Скорость интернета в нем самая высокая в мире», – заявил директор по продажам Huawei Ричард Ю.
Samsung представил свою новую раскладную модель на прошлой неделе, заявив цену в $2000. Смарфтон корейской компании также сгибается и трансформируется в тонкий планшет.
Презентация Huawei прошла на фоне продолжающегося диспута между США и Китаем. В Вашингтоне утверждают, что американские чиновники не должны использовать китайские устройства, поскольку они способны передавать секретную информацию спецслужбам КНР. В Huawei подобные обвинения категорически отвергают, обвиняя Вашингтон в нечестной конкуренции.
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