Юрист рассказала, как реализуется закон, направленный на борьбу с должниками по алиментам

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В Украине закон, направленный на борьбу с должниками по алиментам, предусматривает арест и принудительные работы для злостных неплательщиков.
Как реализуется данная норма на практике, рассказала адвокат Екатерина Власюк.
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По словам юриста, если у должника нет средств, имущества и доходов, ему дают время для того, чтобы найти эти деньги. “Если проходит 6 или 8 месяцев, у человека снова ничего нет, ему присылают постановление, предлагают устроить на работу. Если человек уклоняется от этих принудительных работ, на него может быть наложен административный арест”, – подчеркнула она.
Власюк объяснила, что все это сделано не для того, чтобы нарушить право человека на труд, а чтобы “зафиксировать, что у человека есть долг, и он должен расплатиться”.
Как отметила адвокат, речь идет о государственных работах на базе местных администраций. По ее словам, местные власти “будут коммуницировать с исполнителями и сообщать, где какие есть вакансии”.
“Могут быть разные ситуации – вопрос в том, долго ли человек продержится на этих исправительных работах, человек может быть уволен. Но все эти нормы работают на то, чтобы сказать людям – это возможно, но лучше не доходить до этой крайности. Возможно, человек поймет, насколько это унизительно, насколько не нужно этого делать, устроится на другую работу, заплатит эти долги. У нас не настолько высоки алименты, можно получить через суд, эти долги при желании можно закрыть”, – заявила Власюк.
Также адвокат прокомментировала нынешний размер алиментов в Украине (от 813 грн), что составляет не менее 50% прожиточного минимума.
“Летом были приняты изменения, где судам рекомендуется выносить решение не ниже одного необлагаемого минимума (1626 грн). Как по мне, надо посчитать потребительскую корзину ребенка и объективно, не важно, в каком регионе, бюджет на ребенка среднего месяц не менее 2000 грн”, – отметила она.
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