За год Украина сократила экспорт свинины на рекордных почти 300% - аналитики

В 2018 году Украина экспортировала 1,7 тыс. тонн свинины, что на 280% меньше, чем в 2017 году. Об этом свидетельствуют последние данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).

Зато импорт свинины в украину за год вырос на 510% – до 28,6 тыс. тонн.

Производство свинины за год выросло на незначительные 4,8%. А поголовье свиней в Украине в годовом измерении сократилось на 2% – до 5,986 млн голов.

Как писалось ранее, в прошлом году произошло более 140 вспышек АЧС в различных областях страны. И государство до сих пор не компенсировало фермерам более 27 млн грн убытков, нанесенных болезнью.

К этому, по словам депутата Сергея Тригубенко, привела “несостоятельность контролирующих органов (Госпродпотребслужбы) выполнять свои обязанности”.