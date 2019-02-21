За год Украина сократила экспорт свинины на рекордных почти 300% - аналитики

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В 2018 году Украина экспортировала 1,7 тыс. тонн свинины, что на 280% меньше, чем в 2017 году. Об этом свидетельствуют последние данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).
Зато импорт свинины в украину за год вырос на 510% – до 28,6 тыс. тонн.
Производство свинины за год выросло на незначительные 4,8%. А поголовье свиней в Украине в годовом измерении сократилось на 2% – до 5,986 млн голов.
Как писалось ранее, в прошлом году произошло более 140 вспышек АЧС в различных областях страны. И государство до сих пор не компенсировало фермерам более 27 млн грн убытков, нанесенных болезнью.
К этому, по словам депутата Сергея Тригубенко, привела “несостоятельность контролирующих органов (Госпродпотребслужбы) выполнять свои обязанности”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсацииВчера, 11:00 - 6828 29
В ВР взялись за платежки на газВчера, 12:30 - 2863 8
Пенсии повысят: Порошенко подсчитал, скольким украинцам рассчитывать на рост выплатВчера, 14:00 - 1587 7
Долларовые вклады в УкраинеВчера, 12:47 - 2172 5
Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом делеВчера, 19:00 - 14015 4
Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом делеВчера, 19:00 - 14015 4
Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсацииВчера, 11:00 - 6828 29
В ВР взялись за платежки на газВчера, 12:30 - 2863 8
Илон Маск взял ипотеку на $61 млнВчера, 14:30 - 2270
Долларовые вклады в УкраинеВчера, 12:47 - 2172 5
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)Вчера, 14:10 - 274
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 576 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1190
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 3873 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 2235 2