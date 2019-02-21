ЕИБ реализует в Украине 14 проектов на более чем 3 млрд евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) реализует в Украине 14 проектов на общую сумму 3,067 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины в Facebook.

Читайте также: Минфин обнародовал данные по доходности госбанков

Как отмечается, во вторник, 12 февраля, министр финансов Оксана Маркарова и ее заместитель по вопросам европейской интеграции Юрий Гелетей встретились с Региональным директором Международной финансовой корпорации Вибке Шльомером.

Особое внимание в ходе встречи они уделили одному из главных приоритетов работы Минфина – увеличению среднего уровня выборки доступных средств международных финансовых организаций (МФО) и улучшению менеджмента совместных проектов.

Сообщается, что Маркарова отметила, что регулярный просмотр проектов ЕИБ поможет заблаговременно выявлять проблемные вопросы сотрудничества и позволит более эффективно планировать будущие проекты. Участники встречи договорились провести первый просмотр уже 15 марта.

Министр финансов также выразила уверенность, что благодаря принятой Кабинетом министров Концепции повышения эффективности внедрения совместных с МФО проектов 2019 год станет прорывным в этом направлении сотрудничества с международными партнерами.

“Европейский инвестиционный банк реализует в Украине 14 проектов на общую сумму 3,067 млрд евро. Кроме того, 5 проектов общим объемом 302 млн евро находятся на разных стадиях подготовки”, – говорится в сообщении.