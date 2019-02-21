Украина обсуждает новую программу кредитования под гарантии Всемирного банка

Всемирный банк проводит переговоры с Министерством финансов Украины об инициировании новой программы гарантий под государственные займы.

Об этом сообщила директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

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“Сейчас мы проводим переговоры с правительством по новой программе Policy-Based Guarantee (PBG) для поддержки реформ в стране”, – сказала она на конференции Американской торговой палаты в Киеве в пятницу.

По словам Кахконен, прогресс в переговорах будет зависеть от прогресса реформ. При этом ВБ будет готов обсуждать такую ​​программу и с новым правительством, если необходимые реформы не будут имплементированы в рамках каденции нынешнего.

В целом она рассчитывает, что новая программа будет утверждена к концу текущего года.