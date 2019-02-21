Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 72 0

Украина обсуждает новую программу кредитования под гарантии Всемирного банка

Украина обсуждает новую программу кредитования под гарантии Всемирного банка

Всемирный банк проводит переговоры с Министерством финансов Украины об инициировании новой программы гарантий под государственные займы.

Об этом сообщила директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

Читайте также: В прошлом году Украина использовала займов Всемирного банка вдвое больше, чем в 2017 году

“Сейчас мы проводим переговоры с правительством по новой программе Policy-Based Guarantee (PBG) для поддержки реформ в стране”, – сказала она на конференции Американской торговой палаты в Киеве в пятницу.

По словам Кахконен, прогресс в переговорах будет зависеть от прогресса реформ. При этом ВБ будет готов обсуждать такую ​​программу и с новым правительством, если необходимые реформы не будут имплементированы в рамках каденции нынешнего.

В целом она рассчитывает, что новая программа будет утверждена к концу текущего года.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина