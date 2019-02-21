Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию - СМИ

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За год количество украинских мигрантов в России сократилось в три раза.
В частности, как свидетельствует статистика, Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию, значительно меньше стал поток трудовой миграции, перестали приезжать вынужденные мигранты из восточной части Украины, оккупированной Россией.
Главный поставщик мигрантов с 2014 года Украина сократила эту цифру втрое: с 47,7 в 2017 году до 14,8 тысячи человек в 2018. Украина опустилась на третью строчку в данных Росстата: впереди нее теперь Таджикистан и Казахстан – главные потоки трудовой миграции идут в Россию оттуда.
А украинцы, как отмечают сами россияне, стали отдавать предпочтение для заработков не России, а Польше и другим западным странам.
Всего из Украины в Россию в прошлом году прибыло 137,776 тысяч человек, выехало из России – 122,954 тысяч. Соответственно, в 2017 году прибыло 150,182 украинцев, выехало – 102,491 тысяч.
По данным Минсоцполитики, более трех миллионов украинских граждан постоянно работают за рубежом. Еще девять миллионов ежегодно выезжают на сезонные работы в соседние страны.
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