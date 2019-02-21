В Латвии хотят ограничить операции с наличными

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Министерство финансов Латвии предложило ограничить операции с использованием наличных для уменьшения теневой экономики в стране.
Об этом сообщает Delfi.
Как сообщается, латвийский Минфин хочет существенно ограничить наличные операции, а в некоторых сферах вообще запретить.
По словам представителя Минфина Латвии Алексиса Яроцкиса, в 2019 году в стране планируют расширено вводить системы электронного учета рабочего времени в строительстве, продолжить меры для борьбы с теневой экономикой в сфере строительства, охранных фирмах, в сфере общественного питания и гостиничном бизнесе.
Также планируется уменьшить использование наличных для граждан, которые ведут хозяйственную деятельность и частных лиц, которые не ведут хозяйственную деятельность, с 7,2 тыс. до 3 тыс. евро.
Кроме того, использовать наличные в сделках связанных с недвижимостью хотят вообще запретить. Также ограничения коснутся и использования наличных средств при покупке транспортных средств.
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