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В Латвии хотят ограничить операции с наличными

В Латвии хотят ограничить операции с наличными

Министерство финансов Латвии предложило ограничить операции с использованием наличных для уменьшения теневой экономики в стране.

Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, латвийский Минфин хочет существенно ограничить наличные операции, а в некоторых сферах вообще запретить.

По словам представителя Минфина Латвии Алексиса Яроцкиса, в 2019 году в стране планируют расширено вводить системы электронного учета рабочего времени в строительстве, продолжить меры для борьбы с теневой экономикой в сфере строительства, охранных фирмах, в сфере общественного питания и гостиничном бизнесе.

Также планируется уменьшить использование наличных для граждан, которые ведут хозяйственную деятельность и частных лиц, которые не ведут хозяйственную деятельность, с 7,2 тыс. до 3 тыс. евро.

Кроме того, использовать наличные в сделках связанных с недвижимостью хотят вообще запретить. Также ограничения коснутся и использования наличных средств при покупке транспортных средств.

По материалам РБК-Украина
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