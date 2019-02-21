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Трамп решил отсрочить введение пошлин на товары из Китая

Трамп решил отсрочить введение пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на товары из КНР.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Новые торговые тарифы должны были начать действовать в отношении китайской продукции в конце этой недели.

Трамп решил отложить меры, объяснив это прогрессом в переговорах с Китаем. По его словам, сторонам удалось найти точки соприкосновения по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг и валюты.

Трамп также анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки.

По материалам УКРИНФОРМ
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