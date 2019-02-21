Трамп решил отсрочить введение пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на товары из КНР.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Новые торговые тарифы должны были начать действовать в отношении китайской продукции в конце этой недели.

Трамп решил отложить меры, объяснив это прогрессом в переговорах с Китаем. По его словам, сторонам удалось найти точки соприкосновения по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг и валюты.

Трамп также анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки.