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За первые 2 недели валютной либерализации украинцы 285 раз инвестировали средства за границу - данные Приватбанка

За первые 2 недели валютной либерализации украинцы 285 раз инвестировали средства за границу - данные Приватбанка

За две недели после вступления в силу закона о валюте и валютных операциях, украинцы оформили 285 электронных лимитов для инвестирования за границу.

Об этом сообщают в пресс-службе Приватбанка.

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Отмечается, что большинство лимитов выдал именно национализированный ПриватБанк — 188 электронных лимитов. 56% выданных ПриватБанком лимитов на инвестирование за границу украинцы получили для открытия счета в иностранном банке. Еще 41% лимитов — для инвестирования в ценные бумаги западных корпораций, остальные лимиты на другие цели.

«По данным банка, среди тех, кто получил е-лимиты на пополнение валютных счетов и покупку ценных бумаг, каждый четвертый инвестирует средства в США. Также ценятся инвестиции в банковские счета или акции в таких странах, как Великобритания, Испания, Польша и Германия», — передают в Приватбанке.

Там отмечают, что для инвестирования средств за рубеж можно воспользоваться специальной функцией в мобильном приложении банка.

Справка Finance.ua

  • До начала действия закона о валюту для инвестиций за рубеж украинцам нужно было получить индивидуальную валютную лицензию от Национального банка Украины.
  • Сейчас Нацбанк позволяет инвестировать за рубеж до 50 тысяч евро в год.
По материалам hromadske.tv
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