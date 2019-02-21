Sony увеличит приём специалистов в подразделение по выпуску чипов

Компания Sony заявила о планах направлять в течение ближайших двух лет в подразделение по выпуску чипов, занимающееся, в том числе, разработкой и производством датчиков изображения, порядка 40% из нанимаемых в Японии инженеров. Этот шаг компания объяснила расчётом на дальнейший рост использования датчиков изображения в ряде отраслей, включая автомобильную индустрию и производство телефонов.

Данное решение Sony вполне согласуется с намерением инвестировать в течение трёх лет до марта 2021 года в выпуск датчиков изображений 600 млрд иен ($5,4 млрд), что составляет половину запланированных компанией капитальных затрат.

Sony контролирует более половины рынка сенсоров визуализации для смартфонов, и сенсорный бизнес стал ключевым фактором для переориентации деятельности компании, которая во времена расцвета лидировала на рынке потребительских гаджетов.

Sony планирует нанять в Японии по 320 новых специалистов в этом и следующем году. Для сравнения, в прошлом году Sony приняла на работу 250 инженеров. Эти цифры не включают тех, кто будет нанят зарубежными подразделениями компании.

В свою очередь, инвесторы ищут новые источники получения прибыли в связи с тем, что игровой бизнес Sony демонстрирует признаки замедления, так как её пользующаяся популярностью консоль PlayStation 4 (PS4) приближается к завершению своего жизненного цикла.