"Укравтодор" подписал контракт на ремонт моста через Хаджибейский лиман

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Служба автомобильных дорог в Одесской области 15 февраля подписала контракт на капитальный ремонт моста через Хаджибейский лиман. Работы за 384 млн гривен выполнит ООО “Маст-Буд”, сообщила пресс-служба автодора.
Мост через лиман находится на 445 километре автодороги М-05 Киев-Одесса.
Существующий мостовой переход был построен в 1993-1997 годах. Общая длина моста составляет 530 метров. В 2007 году проводился первый капитальный ремонт моста. Проектом было предусмотрено расширение моста через Хаджибейский лиман под 3-полосное автомобильное движение в каждом направлении. Но из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены.
При этом конструкции деформационных швов и водоотовода с моста не было установлено, что в дальнейшем негативно повлияло на состояние объекта. К тому же, из-за незавершенных работ движение по мосту осуществляется только по двум полосам.
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