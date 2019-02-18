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Киевская фабрика Roshen за год увеличила прибыль в четыре раза

Киевская фабрика Roshen за год увеличила прибыль в четыре раза

ЧАО “Киевская кондитерская фабрика “Рошен” в 2018 году увеличило чистую прибыль в четыре раза по сравнению с 2017 годом – до 11,1 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о собрании акционеров 26 марта, передает “Интерфакс-Украина”.

Согласно сообщению, компания планирует направить 5% прибыли на пополнение резервного капитала, а 95% оставить нераспределенной. Выплачивать дивиденды за 2018 год Киевская фабрика “Рошен” не намерена.

Кроме того, акционеры компании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала предприятия на 330 млн грн – до 505,8 млн грн, путем дополнительной непубличной эмиссии 1,32 млрд простых неименных акций номинальной стоимостью 0,25 грн/шт.

Корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, в состав которой входят Киевская, Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат “Бершадь молоко” (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

По материалам Економічна Правда
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