Киевская фабрика Roshen за год увеличила прибыль в четыре раза

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ЧАО “Киевская кондитерская фабрика “Рошен” в 2018 году увеличило чистую прибыль в четыре раза по сравнению с 2017 годом – до 11,1 миллиона гривен.
Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о собрании акционеров 26 марта, передает “Интерфакс-Украина”.
Согласно сообщению, компания планирует направить 5% прибыли на пополнение резервного капитала, а 95% оставить нераспределенной. Выплачивать дивиденды за 2018 год Киевская фабрика “Рошен” не намерена.
Кроме того, акционеры компании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала предприятия на 330 млн грн – до 505,8 млн грн, путем дополнительной непубличной эмиссии 1,32 млрд простых неименных акций номинальной стоимостью 0,25 грн/шт.
Корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, в состав которой входят Киевская, Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат “Бершадь молоко” (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).
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