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"Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов к 8 марта

"Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов к 8 марта

Поезда будут курсировать из Киева во Львов, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу, Харьков.

“Укрзализныця” назначила 17 дополнительных поездов к Международному женскому дню 8 марта.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 8 и 10 марта с отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:57 и прибывать в Киев в 21:44.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель отправится в рейс 10 марта из Киева в 07:08 с прибытием в Ковель в 16:58. Из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Поезд № 207 Киев – Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 7 и 9 марта, в обратном направлении – 6, 8 и 10 марта. Поезд будет отправляться из Киева в 16:12 и прибывать в Ужгород в 10:04. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:00 и прибывать в Киев в 10:32.

По материалам РБК-Украина
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