Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 10 0

Toshiba сообщила о самой плотной 3D NAND

Toshiba сообщила о самой плотной 3D NAND

Тoshiba Memory и Western Digital сообщили подробности о подготовленной к массовому производству 96-слойной 1,33-Тбит памяти 3D NAND QLC (запись четырёх бит в ячейку), а также о разработке 128-слойной памяти 3D NAND TLC (запись трёх бит в ячейку).

Рекордсменом по плотности стала память с записью четырёх бит в ячейку.

Плотность записи 96-слойного чипа 3D NAND QLC ёмкостью 1,33 Тбит составила 8,5 Гбит/кв. мм. Это без малого в полтора раза больше (если точно – на 40 %), чем в случае 512-Гбит 3D NAND TLC. Площадь чипа 3D NAND QLC равняется 158,4 кв. мм.

В схемотехнику памяти были внесены изменения, которые позволили снизить потребление. Была реализована схема питания со смещением, что снизило порог рабочего напряжения и дало возможность уменьшить напряжение питания. Разработчики сократили время программирования ячеек памяти на 18 %, что ускорило работу со страницами и немного снизило латентность при работе с памятью.

Другой доклад Toshiba Memory и Western Digital раскрыл детали о 128-слойной 3D NAND TLC. Это первое публичное упоминание о продвижении в разработке 128-слойной 3D NAND TLC. Ёмкость 128-слойного чипа равна 512 Гбит, что при площади кристалла 66 кв. мм соответствует плотности записи 7,8 Гбит/кв. мм. Массив ячеек на кристалле 128-слойной памяти разбит на четыре части (плана). Такая организация обеспечит серьёзный рост в скорости записи. Двухплановая организация обеспечивает скорость записи на уровне 66 Мбайт/с, а четырёхплановая – 132 Мбайт/с.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина