По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (16,193 млн и 21,173 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (41 и 30). Максимальный курс продажи доллара 27,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,05-27,06 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 71 активных заявок по доллару на сумму более 37,366 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:27,1200 – 1 00027,0500 – 10 00027,0500 – 10 00027,0500 – 3 00027,0500 – 5 00027,0500 – 33 30027,0300 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0500 – 3 000

27,0500 – 3 000

27,0500 – 5 000

27,0500 – 4 000

27,0500 – 4 200

27,0500 – 35 000

27,0600 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0709 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0175 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.