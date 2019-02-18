Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (16,193 млн и 21,173 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (41 и 30). Максимальный курс продажи доллара 27,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,05-27,06 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 71 активных заявок по доллару на сумму более 37,366 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0500 – 3 000
27,0500 – 3 000
27,0500 – 5 000
27,0500 – 4 000
27,0500 – 4 200
27,0500 – 35 000
27,0600 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0709 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0175 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новак назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 3382 17
Проверки бизнеса по-новому: Нефедов рассказал о наказании для инспекторовВчера, 21:00 - 1164 11
В правительстве анонсировали программу сокращения субсидийВчера, 20:00 - 5804 11
Украинские ВУЗы поднимут цены на обучениеВчера, 14:00 - 1272 8
В Укрзализныце анонсируют повышение цен на билеты4 ч. назад - 843 6
"Ночной" тариф для предприятий: Гройсман предлагает изменить закон об энергетикеВчера, 16:15 - 8120 5
В правительстве анонсировали программу сокращения субсидийВчера, 20:00 - 5804 11
Vodafone впервые подключил 5G-смартфоны к своей сетиВчера, 22:30 - 3425 2
Новак назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 3382 17
Рожкова рассказала, что выгоднее сейчас - депозит или покупка ОВГЗВчера, 13:00 - 2648 4
SpaceX запустила в космос израильский луноходОколо часа назад - 36
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)Вчера, 11:50 - 572
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)Позавчера, 15:10 - 2339 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 1774 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 3280 4