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На сколько кандидаты в президенты пополнили бюджет Украины

На сколько кандидаты в президенты пополнили бюджет Украины

Зарегистрированные кандидаты на пост президента Украины перечислили на специальный счет Госказначейства 112,5 млн грн. Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.

“Если разделить, выходит 45, а не 44 кандидата. Это вызвано тем, что некоторых кандидатов ЦИК не зарегистрировала, но они успели сделать часть своих взносов”, — сказала Слюз.

Она напомнила, что взносы вернут только двум кандидатам (или их партиям), которые выйдут во второй тур. Остальные деньги будут зачислены по доходной части общего фонда госбюджета.

Как сообщалось, ранее Центральная избирательная комиссия внесла изменения в расходы на президентские выборы из-за большого количества кандидатов. ЦИК планировала, что кандидатов в президенты будет 25. В результате было зарегистрировано 44 кандидата, поэтому Центризбирком был вынужден подкорректировать свои расходы.

Отметим, что всего в ЦИК для участия в выборах президента подали документы 74 человека.

По материалам Дело
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