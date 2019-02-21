Uber открыл веб-платформу для визуализации данных беспилотных авто

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Uber выпустил веб-платформу AVS, которая позволяет разработчикам беспилотных технологий в удобном виде представлять данные, получаемые с камер автомобилей в реальном мире.
Об этом сообщает The Verge.
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Самоуправляемые автомобили собирают огромные массивы данных, которые инженерам важно обработать, чтобы понять, почему система приняла то или иное решение. Инструменты визуализации позволяют воспроизвести и детально рассмотреть отдельные фрагменты путешествия машины.
Многие готовые платформы визуализации изначально не предназначены для самоуправляемых авто. По словам Uber, AVS берёт эту задачу на себя, избавляя разработчиков от необходимости строить для этого своё ПО, и позволяет им сосредоточиться на ключевом функционале системы вождения, удалённом контроле, картографии и симуляциях.
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