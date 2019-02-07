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Uber Eats спровоцировал дефицит курьеров в Киеве

Uber Eats спровоцировал дефицит курьеров в Киеве

Выход на рынок глобальных монстров услуг доставки взвинтил оклады киевских курьеров. В сентябре минувшего года шороху наделала испанская служба Glovo, заявившая о начале работы в украинской столице. А в январе 2019-го масла в огонь подлил Uber Eats.

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По данным OLX, в прошлом месяце столичным работодателям понадобилось вдвое больше курьеров, чем в декабре 2018-го. Сейчас молодым людям с салатовыми рюкзаками на спине предлагают среднюю зарплату 17,5 тыс. грн./мес. Это в два раза больше, чем в среднем по рынку.

Максимальная зарплата сотрудников, занимающихся доставкой в Uber Eats, в зависимости от способа передвижения может достигать 20 тыс. грн. Для тех, кто использует личный транспорт в течение восьмичасового нормированного рабочего дня предусмотрена ставка 12 тыс. грн.

Если же кто-то готов работать 50 часов в неделю, то он может получать в месяц 15 тыс. грн. При количестве рабочих часов в неделю 60 и более зарплата может доходить до 20 тыс. грн.

В Киеве самый высокий спрос на курьеров-водителей – их ищут чаще всего, предлагая около 11 тыс. грн./мес. Для пеших сотрудников оплата предлагается поменьше – 8 тыс. грн./мес.

По материалам УБР
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