UberEats начал тестирование в Киеве

Еще летом прошлого года Uber сообщал о том, что запустят сервис по доставке еды Uber Eats. Сервис будет доставлять пищу из ресторанов в Киеве. Сейчас начато его тестирование.

Об этом сказано в сообщении компании.

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После прохождения тестов сервис будет запущен официально.

Доход при работе с Uber Eats

- Пеший курьер получит – до 11 тыс. грн.

- Скутерист или велосипедист – до 20 тыс. грн.

- На собственном автомобиле – до 25 тыс. грн.

Справка Finance.ua

Uber – американская компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей.