UberEats начал тестирование в Киеве

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Еще летом прошлого года Uber сообщал о том, что запустят сервис по доставке еды Uber Eats. Сервис будет доставлять пищу из ресторанов в Киеве. Сейчас начато его тестирование.
Об этом сказано в сообщении компании.
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После прохождения тестов сервис будет запущен официально.
Доход при работе с Uber Eats
- Пеший курьер получит – до 11 тыс. грн.
- Скутерист или велосипедист – до 20 тыс. грн.
- На собственном автомобиле – до 25 тыс. грн.
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