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Uber добавил в приложение для поездок опцию выбора общественного транспорта - пока только в Денвере

Uber добавил в приложение для поездок опцию выбора общественного транспорта - пока только в Денвере

Компания Uber интегрировала в свое приложение трекер общественного транспорта. Первым городом, получившим нововведение, стал Денвер, штат Колорадо.

По словам представителей Uber, цель новой функции — показать пользователям, что можно использовать не только личный автомобиль и одновременно предложить несколько вариантов проезда: автобусы и поезда, а также системы проката скутеров и велосипедов. Компания стремится стать полноценным хабом транспорта, объединяющим в себе все его виды.

Новая функция вышла в ответ на обвинения о том, что Uber оказывает негативное влияние на общественный транспорт в США. Снижение прибыли автобусных компаний и метро связывали с ростом популярности Uber.

Пока денверские пользователи могут лишь наблюдать за передвижениями автобусов и городских поездов в реальном времени. Но через несколько недель обещают добавить возможность покупки проездных билетов через фирменное приложение. Про расширение программы на другие города и страны пока не сообщается.

По материалам Технот
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