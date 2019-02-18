Межбанк: доллар держится на уровне 27,01/27,03 на выросшей гривневой ликвидности накануне выходных

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,020/27,045 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности. Там обозначилось расширение гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 118,2 млн. грн. к отметке 55 326,7 млн. грн.
Полагаю, это «аргумент» в пользу сохранения доминирования вернувшихся после обеда 21-го на межбанк «зеленых быков».
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 09.57 понизились к 27,01/27,03 UAH/USD.
Последовавший около 10.10 Киева курсовой скачок курса безналичного «американца» к отметке 27,05/27,07 UAH/USD был оперативно продан, и пара доллар-гривня на межбанке откатилась по состоянию на 10.24 к цифре 27,02/27,04 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие спроса и предложения.
С 10.24 и до 11.03 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, удерживаемая там равновесием покупок и продаж «американца», цена которого не покидала цифру 27,02/27,04 UAH/USD.
Около 11.18 котировки «зеленого» безнала понизились. Немного и «некритично» – до 27,01/27,03 UAH/USD.
Попытка «американца» на торгах валютного межбанка «закрепиться» на уровнях чуть выше концептуальнозначимой цифры 27,00 UAH/USD сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые выросли с уровня 15,50/17,00% к отметке 16,00/17,00% годовых.
Эта динамика противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, отражая, по всей видимости, стремление участников рынка Depo аккумулировать гривню и разместиться на три ночи выходных.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,02 / 2704
евро – 30,67/ 30,68
российский рубль – 0,423 / 0,424
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