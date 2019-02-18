Microsoft представила бесплатный Office для пользователей Windows 10

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В декабре прошлого года Microsoft впервые анонсировала новое приложение Office для пользователей Windows 10. Это универсальное приложение, которое позволяет быстро получать доступ к своим недавним документам, программам и службам Office. Теперь же оно доступно всем.
С его помощью можно переключаться между документами и быстро просматривать их. Также можно сохранять данные на локальном компьютере, в OneDrive или SharePoint, возвращаться к документам, к которым предоставлен доступ, и так далее.
Новинка поддерживает фирменный поиск Microsoft Search, с помощью которого, как утверждается, можно найти приложения, документы, людей и сайты, необходимые для выполнения работы. Кроме того, возможно и бизнес-применение Office. Организации могут использовать фирменный стиль и интегрировать в него другие бизнес-приложения. При этом всё подвязывается к единой авторизации.
Приложение Office является бесплатным. Microsoft будет развёртывать его в течение следующих нескольких недель. Если на компьютере пользователя установлено приложение MyOffice, оно скоро будет автоматически обновлено до нового приложения Office. Отмечается, что приложение также будет работать с любой подпиской на Office 365, Office 2019, Office 2016 и Office Online. Скачать приложение можно из Microsoft Store.
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