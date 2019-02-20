PepsiCo начинает массовые увольнения, чтобы экономить по миллиарду в год

К 2023 году международная компания PepsiCo уволит тысячи американских сотрудников. Руководство объясняет это планами по реструктуризации и автоматизации производства, что обойдется производителю $2,5 млрд за четыре ближайших года. 70% сэкономленных средств пойдут на выплату выходных пособий и прочих связанных с персоналом издержек.

Об этом сообщает Business Insider.

В компании верят, что дешевле единоразово заплатить персоналу $1,75 млрд сейчас, чем регулярно выплачивать зарплаты в будущем.

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Из заявленных $2,5 млрд издержек на четырехлетний период $800 млн. запланированы уже на 2019 год, так что у работников PepsiCo есть повод для беспокойств.

Генеральный директор компании уже разразился заявлением: «Таким образом мы снизим расходы, а сэкономленные средства бросим на разработку более эффективных моделей как производства, так и работы компании в общем. Один из наших главных приоритетов — автоматизировать выпуск продукции и сделать компанию более гибкой, очистив ее от лишней бюрократии».

Суммарно, как предполагают в компании, автоматизация и увольнения помогут ей экономить по $1 млрд в год. Реорганизация и увольнения будут касаться пяти подразделений, из которых четыре — американские и одно — канадское.