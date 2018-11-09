PepsiCo открывает в Украине новое производство

Один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков – компания PepsiCo Украина начала проект по локализации производства чипсов ТМ Lay’s, предусматривающий запуск линии по производству чипсов на действующем заводе в Николаевской области. Сейчас PepsiCo производит чипсы Lay’s в Польше.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте также: PepsiCo увеличила прибыль, но ухудшила годовой прогноз

Производственная линия будет запущена в работу к середине 2019 года.

В настоящее время на заводе производятся сухарики Хрусteam, соки Садочок, соки Агуша и осуществляется первичная переработка сезонных овощей и фруктов. Также компания начала подготовительные работы по расширению действующего производства сухарей Хрусteam за счет установки второй линии.

Компания будет производить чипсы из картофеля, выращенного в Украине. Ежегодная потребность производства в картофеле особых “чипсовых” сортов составляет около 40-60 тыс. тонн.

“PepsiCo стремится к максимальной локализации производства и использованию сырья местных поставщиков в странах своего присутствия. Сегодня мы ведем подготовку к установке первой линии по производству картофельных чипсов, а также внедряем собственную агропрограмму”, – отметила гендиректор компании Ирина Козлова.

Мощность новых линий и объем инвестиций компания не разглашает.