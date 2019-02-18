ГБР разоблачила схему незаконного ввоза в Украину элитных авто

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили схему незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты обязательных таможенных платежей, которые потом продавались по поддельным документам.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, открыто уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 УКУ).

Сообщается, что схема организована с участием сотрудников Львовской таможни следующим образом:

автомобили премиум класса незаконно ввозились на территорию Украины в режиме временного ввоза, или с документами дипломатических представительств иностранных государств, то есть не уплачивались обязательные таможенные платежи при ввозе на таможенную территорию украины;

изготавливались поддельные документы о таможенной стоимости и происхождения автомобилей;

в автомастерских номера узлов и агрегатов переделывались под имеющиеся свидетельства собственности;

автомобили с поддельными документами и номерами продавались на территории Украины.

В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля “Мерседес”, в результате чего государственный бюджет недополучил 658 тысяч гривен.

Проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни, а также по месту жительства должностных лиц таможни. Сейчас устанавливается количество автомобилей, которые были незаконно ввезены на территорию Украины с участием данных сотрудников, и убытки, нанесенные государству в результате реализации схемы.