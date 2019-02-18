ГБР разоблачила схему незаконного ввоза в Украину элитных авто

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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили схему незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты обязательных таможенных платежей, которые потом продавались по поддельным документам.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как отмечается, открыто уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 УКУ).
Сообщается, что схема организована с участием сотрудников Львовской таможни следующим образом:
В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля “Мерседес”, в результате чего государственный бюджет недополучил 658 тысяч гривен.
Проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни, а также по месту жительства должностных лиц таможни. Сейчас устанавливается количество автомобилей, которые были незаконно ввезены на территорию Украины с участием данных сотрудников, и убытки, нанесенные государству в результате реализации схемы.
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