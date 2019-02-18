Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 114 0

Что сможет дать рынку аренды жилья «вывод из тени» — мнение эксперта

Что сможет дать рынку аренды жилья «вывод из тени» — мнение эксперта

На сегодняшний день рынок аренды жилья остается закрытым. Но Минрегион разрабатывает документ, цель которого урегулировать взаимоотношения и открыть рынок.

По мнению Романа Герасимчука, директора компании City Development Solutions, появление открытых данных, например, о количестве сделок на рынке и реальной стоимости договоров, не только позволит сориентироваться в реальных рыночных условиях, но и улучшить качество прогнозов, оценить объем рынка и потенциал его развития.

«Уже сейчас можно говорить о том, что разрабатываемый Минрегионом документ внесет изменения в работу предприятий с учетом налогообложения. Обязательная регистрация договоров аренды повысит требования к арендодателям как с юридической точки зрения, так и к общей добросовестности, — отмечает Герасимчук. — Арендаторам официальное оформление как минимум позволит защититься от мошенничества».

Со слов эксперта, сегодня стоимость аренды жилья постепенно растет. За последний год средние цены на аренду выросли на 10% — 13%, в зависимости от типа и расположения квартиры, и оснований для смены тренда не предвидится.

К основным факторам, влияющим на уровень цен можно отнести средний реальный доход населения и уровень конкуренции, который может значительно повлиять на цену на микроэкономическом уровне.

«На рынке аренды той же столицы предлагается около 13 тыс. квартир. Если квартира находится в приемлемом состоянии и предлагается по рыночной цене, сдать ее можно в среднем за 2-3 недели. По данным открытых источников, в среднем в Киеве заключается 1000 — 1300 сделок долгосрочной аренды в месяц», — подчеркивает Герасимчук.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина