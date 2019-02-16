В Украине аренду жилья хотят вывести из тени

Минрегион разрабатывает документ, в котором указано, что предприниматели, арендующие жилье и предоставляющие его своим работникам, могут закладывать это в себестоимость производства.

Об этом сообщает вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Цель документа в том, чтобы в бюджет закладывались средства на аренду жилья, “что урегулирует взаимоотношения и откроет рынок”, – утверждает Зубко.

На вопрос о размере налога, вице-премьер-министр ответил, что “18%, это выгодная ставка”.

Мои fiнансы:

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир (Киев) – 396 долл. в месяц.

Самый дешевый район – Днепровский (240 долл. в месяц).