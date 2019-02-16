Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 738 0

В Украине аренду жилья хотят вывести из тени

В Украине аренду жилья хотят вывести из тени

Минрегион разрабатывает документ, в котором указано, что предприниматели, арендующие жилье и предоставляющие его своим работникам, могут закладывать это в себестоимость производства.

Читайте также: Аренда жилья в Германии съедает все больше дохода

Об этом сообщает вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Цель документа в том, чтобы в бюджет закладывались средства на аренду жилья, “что урегулирует взаимоотношения и откроет рынок”, – утверждает Зубко.

На вопрос о размере налога, вице-премьер-министр ответил, что “18%, это выгодная ставка”.

Мои fiнансы:

  • Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир (Киев) – 396 долл. в месяц.
  • Самый дешевый район – Днепровский (240 долл. в месяц).
  • Самый дорогой район – Печерский (387 долл. в месяц).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Недвижимость
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина