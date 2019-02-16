В Украине аренду жилья хотят вывести из тени

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Минрегион разрабатывает документ, в котором указано, что предприниматели, арендующие жилье и предоставляющие его своим работникам, могут закладывать это в себестоимость производства.Читайте также: Аренда жилья в Германии съедает все больше дохода
Об этом сообщает вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
Цель документа в том, чтобы в бюджет закладывались средства на аренду жилья, “что урегулирует взаимоотношения и откроет рынок”, – утверждает Зубко.
На вопрос о размере налога, вице-премьер-министр ответил, что “18%, это выгодная ставка”.
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