Изменили правила выезда детей за границу

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Правительство приняло в новой редакции Порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление.
Документ обнародовали на Правительственном портале.
Среди изменений предусмотрено:
Также установили дополнительные требования для семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление (наличие разрешительных документов об отсутствии у членов семей судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возвращения детей в Украину).
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