Изменили правила выезда детей за границу

Правительство приняло в новой редакции Порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление.

Документ обнародовали на Правительственном портале.

Среди изменений предусмотрено:

представление организаторами маршрутов перемещения групп от интернатов к месту сбора и месту пребывания;

сопровождение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в пути следования;

обеспечение детей питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета;

предоставление организаторами программ пребывания детей за рубежом с обязательным указанием групповых и индивидуальных мероприятий (экскурсии, поездки, развлекательные программы).

Также установили дополнительные требования для семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление (наличие разрешительных документов об отсутствии у членов семей судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возвращения детей в Украину).