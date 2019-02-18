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Изменили правила выезда детей за границу

Изменили правила выезда детей за границу

Правительство приняло в новой редакции Порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление.

Документ обнародовали на Правительственном портале.

Среди изменений предусмотрено:

  • представление организаторами маршрутов перемещения групп от интернатов к месту сбора и месту пребывания;
  • сопровождение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в пути следования;
  • обеспечение детей питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета;
  • предоставление организаторами программ пребывания детей за рубежом с обязательным указанием групповых и индивидуальных мероприятий (экскурсии, поездки, развлекательные программы).

Также установили дополнительные требования для семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление (наличие разрешительных документов об отсутствии у членов семей судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возвращения детей в Украину).

По материалам Урядовий портал
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