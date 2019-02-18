В КГГА рассказали, как записаться на прием к врачу онлайн

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Киевская городская государственная администрация (КГГА) напомнила, что в Киеве есть возможность записаться к врачу через интернет. Для этого необходимо выполнить несколько простых действий в браузере.
Об этом сообщается на сайте КГГА.
Как отмечается, в любое время можно отменить прием в личном кабинете.
На странице личного кабинета в системе helsi хранятся личные данные пользователя и информация о визитах. На странице «Профиль» можно внести в личных данных подробности, чтобы сэкономить время при заключении декларации по семейным врачом.
После первого визита в поликлинику информация будет проверена в регистратуре, после этого в разделе «Визиты» появится электронная медицинская карта с данными о диагнозах и предписания врача.
Для того, чтобы записаться к врачу онлайн, необходимо:
1. Зайти на сайт сервиса https://helsi.me
2. Ввести в поисковую строку специальность врача. Начать стоит с семейного врача, ведь именно он осуществляет первичный осмотр и направляет к другим врачам.
3. Выбрать район, врача, удобную дату и время приема.
4. Пройти процедуру регистрации:
5. Для записи на прием к врачу ребенка, необходимо добавить также информацию о нем.
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