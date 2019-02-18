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В КГГА рассказали, как записаться на прием к врачу онлайн

В КГГА рассказали, как записаться на прием к врачу онлайн

Киевская городская государственная администрация (КГГА) напомнила, что в Киеве есть возможность записаться к врачу через интернет. Для этого необходимо выполнить несколько простых действий в браузере.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Как отмечается, в любое время можно отменить прием в личном кабинете.

На странице личного кабинета в системе helsi хранятся личные данные пользователя и информация о визитах. На странице «Профиль» можно внести в личных данных подробности, чтобы сэкономить время при заключении декларации по семейным врачом.

После первого визита в поликлинику информация будет проверена в регистратуре, после этого в разделе «Визиты» появится электронная медицинская карта с данными о диагнозах и предписания врача.

Для того, чтобы записаться к врачу онлайн, необходимо:

1. Зайти на сайт сервиса https://helsi.me

2. Ввести в поисковую строку специальность врача. Начать стоит с семейного врача, ведь именно он осуществляет первичный осмотр и направляет к другим врачам.

3. Выбрать район, врача, удобную дату и время приема.

4. Пройти процедуру регистрации:

  • ввести номер телефона и дождаться SMS-сообщения с паролем для входа в систему,
  • пароль необходимо сохранить для последующих визитов на сайт,
  • заполнить поля регистрационной формы.

5. Для записи на прием к врачу ребенка, необходимо добавить также информацию о нем.

По материалам Finance.UA
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