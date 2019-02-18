Беззалоговые кредиты и махинации с ипотекой: ФГВФЛ сообщил о схемах вывода денег из "Златобанка"

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Фонд гарантирования вкладов сообщает, что на момент введения временной администрации в АО «Златобанк» значилось более 360 кредитных договоров более чем на 9,13 млрд грн.
По большинству из них задолженность в то время уже была просрочена, и по состоянию на 1 января 2019 года погашено кредитов всего на 137,46 млн грн.
Об этом сообщили ФГВФЛ.
1,4 млрд грн кредитов было выдано банком вообще без залога, а часть тех, которые были обеспечены залогом, потеряли его путем заключения менеджментом банка ряда соглашений, имеющих признаки фиктивности. В целом, уполномоченным лицом Фонда было обнаружено ничтожных сделок на общую сумму 1,1 млрд грн, 4,3 млн долл США и 306,7 тыс евро. Всего из залога или ипотеки банка было выведено ликвидного имущества более чем на 1,6 млрд грн.
Следствием такой деятельности руководства “Златобанка” стало то, что при балансовой стоимости активов в 9,5 млрд грн их реальная стоимость, по оценке независимых субъектов оценочной деятельности, не превысила 1,6 млрд грн (почти 6 раз меньше балансовой).
При этом общая сумма акцептированных кредиторских требований к АО «Златобанк» составляет 6,8 млрд грн, а сумма гарантированных вкладов, которую Фонд уже выплатил вкладчикам (по состоянию на 01.02.2019), составляет 826,3 млн грн.
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