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В ГФС сообщили, как будут работать таможни в последний день растаможки "еврономеров"

В ГФС сообщили, как будут работать таможни в последний день растаможки "еврономеров"

Завтра, 22 февраля, в последний день действия льготной растаможки “евроблях”, таможни будут работать до полуночи.

Растаможить авто по скидке можно будет и на следующий день, сообщил заместитель председателя ГФС Виктор Кривицкий.

“Все граждане, которые успеют подать декларации до 24 часов и не будут иметь проблем с документами, будут оформлены. Если мы не успеем их оформить 22 числа, они смогут сделать это в течение следующих дней”, – сообщил Кривицкий.

По словам руководителя ГФС, в начале введения в действие закона темпы растаможки были слабыми.

“Первые десять тысяч автомобилей растаможили за 30 дней. Следующие 10 тысяч – за 10 дней. С начала прошлого года – до дня введения закона, растаможили всего 75 тысяч автомобилей”, – рассказал он.

По материалам Газета по-Украински
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