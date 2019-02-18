В ГФС сообщили, как будут работать таможни в последний день растаможки "еврономеров"

Завтра, 22 февраля, в последний день действия льготной растаможки “евроблях”, таможни будут работать до полуночи.

Растаможить авто по скидке можно будет и на следующий день, сообщил заместитель председателя ГФС Виктор Кривицкий.

“Все граждане, которые успеют подать декларации до 24 часов и не будут иметь проблем с документами, будут оформлены. Если мы не успеем их оформить 22 числа, они смогут сделать это в течение следующих дней”, – сообщил Кривицкий.

По словам руководителя ГФС, в начале введения в действие закона темпы растаможки были слабыми.

“Первые десять тысяч автомобилей растаможили за 30 дней. Следующие 10 тысяч – за 10 дней. С начала прошлого года – до дня введения закона, растаможили всего 75 тысяч автомобилей”, – рассказал он.