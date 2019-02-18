В Одессе задержали двух подозреваемых в фиктивной торговле акциями Tesla

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Прокуратурой города Киева совместно с СБУ и Голосеевским УП НП Украины в г. Киеве разоблачена и прекращена деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании «Tesla Motors Inc» завладевали средствами граждан.
Об этом сообщила прокуратура Киева.
Следствием установлено, что для реализации преступной схемы участниками группы был создан интернет-сайт псевдопредставительства американской компании «Tesla Motors Inc» в Украине, а также зарегистрированы в г. Киеве предприятия ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина».
В дальнейшем на указанном сайте по адресу http://tesla-group.com.ua была размещена реклама ценных бумаг корпорации “Tesla” и указано, что уже более 4 лет ООО “Тесла Групп Украина” предлагает физическим лицам приобрести ценные бумаги (акции и облигации ) указанной американской корпорации.
Убыток одного из заявителей составил 120 тыс. долларов США.
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