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Mastercard увеличивает лимит на бесконтактную оплату

Mastercard увеличивает лимит на бесконтактную оплату

С апреля 2019 года Mastercard увеличивает лимит на бесконтактные платежи без ввода PIN-кода до 500 гривен.

Об этом сообщила генеральный директор Mastercard в Украине Инга Андреева.

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С момента запуска бесконтактных платежей при помощи технологии PayPass без ввода PIN-кода можно было оплатить покупки на сумму не более 100 грн. Как пояснила Инга Андреева, инициатива Mastercard вызвана спросом потребителей: «Оплата бесконтактно при помощи гаджета стала нормой жизни».

Директор по развитию бизнеса Mastercard Юрий Бахтин подсчитал, что 95% всех бесконтактных платежей вписываются в лимит до 500 грн.

Он уточнил, что при оплате смартфоном через цифровые кошельки Google Pay и Apple Pay вводить PIN-код даже для платежей свыше 100 гривен не нужно, поскольку «клиент уже прошел идентификацию».

По материалам Финансовый клуб
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