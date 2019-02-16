Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 50 0

Visa и MasterCard повышают размер абонплаты для банков по всему миру

Visa и MasterCard повышают размер абонплаты для банков по всему миру

С апреля 2019 года платежные системы Visa и MasterCard решили повысить размер абонплаты для эмитентов дебетовых и кредитных карт по всему миру. В том числе и для украинских банков.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, речь идет о ежеквартальном взносе, который банкиры выплачивают международным системам в качестве платы за использование лицензии и техподдержку. Ее поднимут сразу на $5 тыс. в случае Visa и на €5 тыс. – MasterCard.

Читайте также: ПриватБанк и TransferGo запускают бесплатные переводы в Украину

Эксперты американского издания убеждены, что повышение расценок негативно отразится на бизнесе, так как продавцы вынуждены будут увеличить свои расходы. А рост издержек в свою очередь повлечет за собой повышение цен на услуги и товары.

Однако украинские банкиры не склонны драматизировать ситуацию. Они утверждают, что такое повышение хоть и является существенным – сейчас финучреждения платят по этой статье порядка $10 тыс. в квартал, – в случае с крупными банками значительного увеличения расходов это не спровоцирует. К тому же рынок платежных карт и эквайринга в Украине высококонкурентен. Так что переложить дополнительные затраты на плечи торговцев и их клиентов у банкиров все равно не выйдет.

Впрочем, стоит учесть, что упомянутая абонплата далеко не единственная статья расходов украинских банкиров. Кроме ежеквартального, Visa и MasterCard берут еще и ряд ежемесячных платежей, а также комиссионные с каждой транзакции. И если нынешним пересмотром тарифов дело не ограничится, банки вынуждены будут повышать и свои расценки. Как минимум, придется поднять тарифы на выпуск и перевыпуск карточек для клиентов.

По материалам BIN
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина