Visa и MasterCard повышают размер абонплаты для банков по всему миру

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С апреля 2019 года платежные системы Visa и MasterCard решили повысить размер абонплаты для эмитентов дебетовых и кредитных карт по всему миру. В том числе и для украинских банков.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, речь идет о ежеквартальном взносе, который банкиры выплачивают международным системам в качестве платы за использование лицензии и техподдержку. Ее поднимут сразу на $5 тыс. в случае Visa и на €5 тыс. – MasterCard.
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Эксперты американского издания убеждены, что повышение расценок негативно отразится на бизнесе, так как продавцы вынуждены будут увеличить свои расходы. А рост издержек в свою очередь повлечет за собой повышение цен на услуги и товары.
Однако украинские банкиры не склонны драматизировать ситуацию. Они утверждают, что такое повышение хоть и является существенным – сейчас финучреждения платят по этой статье порядка $10 тыс. в квартал, – в случае с крупными банками значительного увеличения расходов это не спровоцирует. К тому же рынок платежных карт и эквайринга в Украине высококонкурентен. Так что переложить дополнительные затраты на плечи торговцев и их клиентов у банкиров все равно не выйдет.
Впрочем, стоит учесть, что упомянутая абонплата далеко не единственная статья расходов украинских банкиров. Кроме ежеквартального, Visa и MasterCard берут еще и ряд ежемесячных платежей, а также комиссионные с каждой транзакции. И если нынешним пересмотром тарифов дело не ограничится, банки вынуждены будут повышать и свои расценки. Как минимум, придется поднять тарифы на выпуск и перевыпуск карточек для клиентов.
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