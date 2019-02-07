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ПриватБанк и TransferGo запускают бесплатные переводы в Украину

ПриватБанк и TransferGo запускают бесплатные переводы в Украину

TransferGo и ПриватБанк запустили бесплатные денежные переводы в Украину из 35 стран мира.

Срок действия льготных условий переводов – до конца мая 2019 года.

Что нужно сделать – для бесплатной отправки перевода в Украину надо воспользоваться промокодом PRIVATFREE.

Какие преимущества:

  • Перевод в Украину от TransferGo зачисляется на карту ПриватБанка.
  • Отсутствует комиссия за зачисление средств.
  • Перевод можно отправить на сайте или в мобильном приложении TransferGo.
  • Все варианты доставки средств в Украину будут бесплатны.
По материалам Finance.UA
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