ПриватБанк и TransferGo запускают бесплатные переводы в Украину

TransferGo и ПриватБанк запустили бесплатные денежные переводы в Украину из 35 стран мира.

Срок действия льготных условий переводов – до конца мая 2019 года.

Что нужно сделать – для бесплатной отправки перевода в Украину надо воспользоваться промокодом PRIVATFREE.

Какие преимущества:

Перевод в Украину от TransferGo зачисляется на карту ПриватБанка.

Отсутствует комиссия за зачисление средств.

Перевод можно отправить на сайте или в мобильном приложении TransferGo.